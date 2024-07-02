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11:07, 2 июля 2024Из жизни

Родственники замуровали женщину с дочерью в комнате из-за квартирного вопроса

В Афганистане деверь заложил кирпичом стену и замуровал внутри невестку

Фото: bogubogu / Shutterstock / Fotodom

В Афганистане женщину и ее дочь-подростка родственники замуровали в стену из-за имущественного спора. Об этом сообщает India Today.

Инцидент произошел в городе Хайдарабад. Согласно информации в прессе, деверь женщины по имени Сухаил и его сыновья заперли невестку с дочерью в комнате и заложили вход кирпичом, чтобы изолировать их внутри. Причиной, предположительно, стал квартирный вопрос.

Полиция узнала о происшествии от местных жителей. Вместе с соседями правоохранители сломали стену и спасли пострадавших. Впоследствии женщина обвинила деверя в домогательствах и заявила, что он силой забрал документы на их недвижимость.

Старший суперинтендант полиции Хайдарабада Фаррух Линджар сообщил, что по итогам инцидента начато расследование, и в самое ближайшее время мужчину арестуют.

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      Антонина Черташ
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