Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:29, 2 июля 2024Экономика

Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков газа в Европу

Eurostat: доля России в структуре импорта природного газа ЕС составила 17,3 %

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

По итогам первых трех месяцев 2024 года России удалось войти в тройку крупнейших поставщиков природного газа на европейский энергетический рынок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные статистического управления Евросоюза (Eurostat).

В январе-марте доля России в структуре европейского импорта природного газа достигла уровня 17,3 процента. Главным экспортером этого вида топлива в ЕС стала Норвегия, на которую пришлась почти половина (46,6 процента) от всех иностранных поставок. На втором месте оказался Алжир (19,7 процента).

За этот период времени Россия также вошла в тройку крупнейших поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС. За первые три месяца 2024 года на долю РФ пришлось 17,7 процента от всего объема европейского импорта СПГ. Главным экспортером стали Соединенные Штаты (47,4 процента), а топ-3 замкнул Алжир (9,9 процента).

Материалы по теме:
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023

По итогам первого квартала этого года суммарные объемы импорта энергоносителей в ЕС упали на 10,4 процента и сократились до отметки 183,8 миллиона тонн. В денежном выражении показатель снизился на 26,4 процента, до 95,5 миллиарда евро.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на данные «Газпрома» и европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) сообщила о резком росте поставок российского трубопроводного газа в Европу. По итогам первой половины 2024 года экспорт достиг 15,4 миллиарда кубометров, увеличившись на 27 процентов в сравнении с показателем за тот же период 2023-го.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      «Украина имеет право наносить удары». В США и НАТО потребовали снять все ограничения на атаки по России

      Олени захотели поплавать в озере и удивили сотрудников заповедника

      Россиянам предложили оформить банковскую карту в VK Pay с повышенным кешбэком

      МОК оценил отказ в допуске на Олимпиаду-2024 российским дзюдоистам

      Москвичей предупредили о грозе во время жары

      В сети обсудили фигуру отдохнувшего на яхте Дэвида Бекхэма

      АвтоВАЗ рассказал о новинках 2024 года

      Комик с ТНТ пожаловался на проблемы со здоровьем

      Сотни человек задержали после акции протеста против сирийцев в Турции

      Пленный боец ВСУ рассказал о плохой координации в украинской армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше