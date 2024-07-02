Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков газа в Европу

Eurostat: доля России в структуре импорта природного газа ЕС составила 17,3 %

По итогам первых трех месяцев 2024 года России удалось войти в тройку крупнейших поставщиков природного газа на европейский энергетический рынок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные статистического управления Евросоюза (Eurostat).

В январе-марте доля России в структуре европейского импорта природного газа достигла уровня 17,3 процента. Главным экспортером этого вида топлива в ЕС стала Норвегия, на которую пришлась почти половина (46,6 процента) от всех иностранных поставок. На втором месте оказался Алжир (19,7 процента).

За этот период времени Россия также вошла в тройку крупнейших поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС. За первые три месяца 2024 года на долю РФ пришлось 17,7 процента от всего объема европейского импорта СПГ. Главным экспортером стали Соединенные Штаты (47,4 процента), а топ-3 замкнул Алжир (9,9 процента).

По итогам первого квартала этого года суммарные объемы импорта энергоносителей в ЕС упали на 10,4 процента и сократились до отметки 183,8 миллиона тонн. В денежном выражении показатель снизился на 26,4 процента, до 95,5 миллиарда евро.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на данные «Газпрома» и европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) сообщила о резком росте поставок российского трубопроводного газа в Европу. По итогам первой половины 2024 года экспорт достиг 15,4 миллиарда кубометров, увеличившись на 27 процентов в сравнении с показателем за тот же период 2023-го.