Россиян осудят за махинации с недвижимостью на 76 миллионов рублей

В Челябинске осудят 12 жителей за махинации с недвижимостью на 76 млн рублей

В Челябинской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 12 черных риелторов в возрасте от 28 до 64 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Они проходят обвиняемыми по нескольким статьям, в том числе по статье 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») Уголовного кодекса РФ. Некоторые из них ранее уже были судимы, в том числе за аналогичные преступления.

Их дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Советский районный суд Челябинска. Сейчас фигуранты в зависимости от распределения ролей в криминальной схеме находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, на домашнем аресте и под стражей.

По версии следствия, обвиняемые присваивали квартиры умерших людей, у которых не было прямых наследников, или покупали жилье у местных жителей с асоциальным образом жизни. Далее мошенники переоформляли недвижимость на себя и перепродавали. Они совершили 49 преступлений и причинили ущерб потерпевшим в размере более 76 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что риелторы-мошенники спаивали жителей Подмосковья с целью присвоения их квартир.