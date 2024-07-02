Россиянам назвали способы спасения от жары

Эксперт Васильев: справиться с жарой помогут горячий чай и плотные шторы

Справиться с жарой в квартире россиянам могут помочь горячий чай, плотные шторы и временный отказ от использования духовки. Об этом в разговоре с Life.ru заявил эксперт по строительным материалам, основатель и гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев.

В жару, как правило, сильно нагреваются окна, поэтому их стоит занавесить плотными шторами, посоветовал эксперт. Одним из возможных вариантов он назвал занавешивание окон мокрыми занавесками или простынями: пока вода будет испаряться, в квартире будет поддерживаться прохладная температура, пояснил он.

Также в такую погоду стоит минимизировать использование бытовых предметов, излучающих дополнительное тепло. Лучше меньше использовать духовку и плиту, реже гладить вещи утюгом и выкинуть лишние продукты из холодильника, чтобы разгрузить компрессор.

Еще одним лайфхаком станет смачивание одежды, добавил Васильев. Жители Японии, к примеру, повязывают в такую погоду вокруг шеи мокрый платок. Перед сном рядом с подушкой можно положить бутылку с холодной водой.

Ранее представитель Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ксения Уваровская посоветовала россиянам отказаться от алкоголя и газировки. Это поможет справиться с жарой с минимальным вредом для организма, поскольку такие напитки способствуют обезвоживанию, предупредила она.