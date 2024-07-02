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10:34, 2 июля 2024Забота о себе

Раскрыты простые способы пережить жару и не навредить здоровью

Нутрициолог Уваровская: перенести жару поможет отказ от алкоголя и газировки

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Пережить жару и не навредить здоровью помогут отказ от алкоголя и соблюдение еще нескольких простых правил, считает семейный нутрициолог Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ксения Уваровская. Эти способы эксперт раскрыла «Ленте.ру».

Уваровская указала, что в жару организм испытывает сильный стресс и тратит много ресурсов, чтобы адаптироваться к непривычным условиям. Кроме того, в результате избыточного потоотделения возникает обезвоживание, которое влечет за собой такие опасные последствия, как вымывание натрия, калия и магния и повышение вязкости крови.

Нутрициолог отметила, что перенести жару с минимальным вредом для здоровья поможет соблюдение питьевого режима и отказ от алкоголя и сладкой газировки, так как они провоцируют обезвоживание. Также в этот период следует ограничить потребление кофе — его мочегонный эффект приводит к быстрой потере жидкости.

Утоляйте жажду очищенной теплой водой без газа, поскольку холодная вода, согласно исследованиям, вызывает спазм кровеносных сосудов. В результате температура тела повышается, что ведет к большему перегреву. Также хорошо утоляет жажду горячий черный или травяной чай. Этот способ традиционно используют в странах с жарким климатом, поскольку горячий напиток стимулирует потообразование, и организм быстрее охлаждается

Ксения Уваровскаянутрициолог

По словам Уваровской, в жаркое время года особенно важно правильно питаться. Отдавать предпочтение следует растительной пище: свежим овощам и зелени, фруктам и ягодам. Однако увеличивать их количество в рационе следует постепенно, предупредила эксперт, поскольку после зимнего перерыва ЖКТ не готов к резкому появлению большого количества клетчатки. Это может привести к расстройству стула и газообразованию.

«Сократите количество приемов пищи с животным белком до двух раз в неделю, чтобы не перегружать пищеварительную систему в жаркий период, и замените на растительные источники протеина: нут, чечевицу или киноа. Как дополнение к основному рациону употребляйте смузи из овощей и фруктов», — рекомендовала нутрициолог.

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Эксперт добавила, что летом особенно важно контролировать показатели хронических заболеваний, не допускать дефицита железа и следить за качеством продуктов, чтобы избежать пищевого отравления.

Ранее эпидемиолог Светлана Осадчая предупредила об опасных из-за ботулизма продуктах. По ее словам, токсины этих бактерий, вызывающих сильное отравление, могут содержать консервированные овощи, грибы и мед.

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      Наталья Обрядина
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