Россиянам рассказали о взрывающихся батареях электросамокатов

В Ассоциации операторов микромобильности оценили поездки на самокатах в жару

Батареи электросамокатов рассчитаны на температуру до 60 градусов, а значит, рекордная жара в Москве не сделает поездки менее безопасными. Об этом сообщает НСН со ссылкой на директора Ассоциации операторов микромобильности Ксению Эрдман.

За охлаждение аккумулятора от перегрева отвечает встроенная умная система, уточнила собеседница издания. В случае, если температура воздуха превышает указанное значение, работа самокатов прекращается, рассказала она. Неудобство пользователям в жаркую погоду могут создавать нагревающиеся ручки самоката, однако проблем с безопасностью они не создают.

Не допустить перегрева батарей помогает и их нахождение в специальных коробках, добавила пресс-секретарь сервиса аренды самокатов Whoosh Юлия Камойлик. Если все же в момент поездки что-то пойдет не так, пользователю необходимо оставить самокат и сообщить об этом в службу поддержки, предупредила она.

Ранее самокаты в Санкт-Петербурге замотали сигнальными лентами. К такой мере представители коммунальных служб прибегли, чтобы средством передвижения не воспользовались выпускники и прочие гуляющие перед фестивалем «Алые паруса». В ряде районов города тогда был введен запрет на передвижение на самокатах.