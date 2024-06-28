В Петербурге самокаты замотали сигнальными лентами с одной целью

В Санкт-Петербурге самокаты замотали лентами, чтобы их не взяли выпускники

В центре Санкт-Петербурга самокаты замотали сигнальными лентами с одной целью. Как выяснила «Фонтанка», представители коммунальных служб защитили средства передвижения, чтобы их не взяли выпускники и другие гуляющие перед фестивалем «Алые паруса».

По данным издания, в нескольких районах Северной столицы ввели запрет на передвижение самокатов. Арендовать их не получится: не позволит система. Отказ программы подкрепили еще и специально предназначенной для привлечения внимания лентой.

В Петербурге уже тестировали практику ввода ограничений для электросамокатов — их движение и парковку запрещали в ряде районов в связи с проведением массовых мероприятий, чтобы снизить количество инцидентов. Так делали во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и Военно-морского салона.

Ранее сообщалось, что в Петербурге курьер на самокате сбил 68-летнюю женщину и затем напал на нее.