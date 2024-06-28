Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:37, 28 июня 2024Россия

В Петербурге самокаты замотали сигнальными лентами с одной целью

В Санкт-Петербурге самокаты замотали лентами, чтобы их не взяли выпускники

Фото: NikaStar / Shutterstock / Fotodom

В центре Санкт-Петербурга самокаты замотали сигнальными лентами с одной целью. Как выяснила «Фонтанка», представители коммунальных служб защитили средства передвижения, чтобы их не взяли выпускники и другие гуляющие перед фестивалем «Алые паруса».

По данным издания, в нескольких районах Северной столицы ввели запрет на передвижение самокатов. Арендовать их не получится: не позволит система. Отказ программы подкрепили еще и специально предназначенной для привлечения внимания лентой.

В Петербурге уже тестировали практику ввода ограничений для электросамокатов — их движение и парковку запрещали в ряде районов в связи с проведением массовых мероприятий, чтобы снизить количество инцидентов. Так делали во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и Военно-морского салона.

Ранее сообщалось, что в Петербурге курьер на самокате сбил 68-летнюю женщину и затем напал на нее.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе захотели арестовать платежи за российский газ. Странам ЕС угрожают за связи с «Газпромом»

      Российский боец ММА подарил сопернику курицу

      Работающая столетняя женщина поделилась секретами долголетия

      Коттедж Барби предложили купить в российском городе

      В ДНР объяснили значение взятия под контроль Раздоловки

      Элтон Джон решил распродать свой роскошный гардероб на аукционе

      На Украине силовики заставили подростка извиниться за гимн России

      По заданию неизвестных россиянин изготовил более 20 килограммов наркотиков и попался

      Раскрыта причина появления многоклеточности 700 миллионов лет назад

      В Госдуме указали на «странные» решения СК на фоне скандала с «Государственной дурой»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше