Россиянина осудили на 10 лет за совершенную 25 лет назад расправу над туристом

В Крыму осудили на 10 лет мужчину, застрелившего туриста в 1999 году

В Крыму суд приговорил к десяти годам лишения свободы местного жителя, расправившегося с 24-летним туристом 25 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, 23 июля 1999 года компания туристов на плато горы Ай-Петри встретила 32-летнего охотника. Они устроили привал на ночлег. После выпивки охотник, оставшись наедине с потерпевшим, поссорился с ним и выстрелил из ружья ему в грудь. Пострадавший не выжил, а стрелок сбежал.

Правоохранители долго не могли установить личность нападавшего. Но спустя 24 года злоумышленника поймали. Он скрывался от следствия в другой стране, поэтому был объявлен в международный и федеральный розыск. Теперь россиянин будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух 36-летних мужчин, обвиняемых в двойной расправе в Железногорске почти 20 лет назад.