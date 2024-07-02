Российские дачники пожаловались на нашествие опасных вредителей

Дачники из Кургана пожаловались на нашествие боярышницы

Жители Курганской области пожаловались на нашествие боярышницы на своих дачных участках. Об этом сообщает агентство URA.RU.

По словам дачников, боярышниц можно найти практически везде. «В начале они сидели на цветах клубники. Затем переместились на малину. Думали они исчезнут после холодов и дождей, но с приходом тепла они снова летают», — рассказала одна из жительниц российского региона.

Отмечается, что боярышницы могут серьезно навредить урожаю малины. Сами бабочки не опасны для цветов и формирования завязи ягоды, однако гусеницы, которых они откладывают, представляют угрозу. Дачникам рекомендуется удалять с участков именно гусениц и их гнезда. Необходимо регулярно осматривать растения и удалять скрученные листья с паутиной, чтобы сохранить урожай.

Ранее дачникам назвали способ борьбы со слизнями и гусеницами. Для этого потребуется пищевая сода — она вызовет у вредителей обезвоживание.