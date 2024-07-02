Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:36, 2 июля 2024Экономика

Российские дачники пожаловались на нашествие опасных вредителей

Дачники из Кургана пожаловались на нашествие боярышницы

Фото: W. Pattyn / Globallookpress.com

Жители Курганской области пожаловались на нашествие боярышницы на своих дачных участках. Об этом сообщает агентство URA.RU.

По словам дачников, боярышниц можно найти практически везде. «В начале они сидели на цветах клубники. Затем переместились на малину. Думали они исчезнут после холодов и дождей, но с приходом тепла они снова летают», — рассказала одна из жительниц российского региона.

Отмечается, что боярышницы могут серьезно навредить урожаю малины. Сами бабочки не опасны для цветов и формирования завязи ягоды, однако гусеницы, которых они откладывают, представляют угрозу. Дачникам рекомендуется удалять с участков именно гусениц и их гнезда. Необходимо регулярно осматривать растения и удалять скрученные листья с паутиной, чтобы сохранить урожай.

Ранее дачникам назвали способ борьбы со слизнями и гусеницами. Для этого потребуется пищевая сода — она вызовет у вредителей обезвоживание.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан приехал в Киев обсудить мир на Украине. Какое условие прекращения огня он назвал?

      Вернувшуюся в соцсети Алесю Кафельникову сняли в ресторане с мужем-должником

      Twitch оштрафовали на миллион рублей

      Российскому подростку разбили нос после просьбы перестать «кидать зигу»

      Муфтий Дагестана признал существование радикалов в мечетях

      Россиянам назвали семь тревожных признаков плохого автомобиля

      Нашедшего на свалке гумпомощь для бойцов СВО дальнобойщика вызвали в суд

      Туск и Шольц договорились обеспечить Европе безопасное небо

      Российский военный уничтожил противотанковой миной здание с ВСУ

      Посол Армении почтил память воевавших на СВО солдат

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше