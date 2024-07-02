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05:54, 2 июля 2024Бывший СССР

Российские истребители поразили пункт ВСУ неуправляемыми ракетами

Минобороны: СУ-34 поразили опорный пункт ВСУ неуправляемыми ракетами

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Истребители СУ-34 поразили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что удар был нанесен в зоне ответственности группировки войск «Восток».

«По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее морпех ВСУ рассказал о потере лучших бойцов на левом берегу Днепра. В статье BBC также отмечается, что киевская власть настаивает на проведении военных операций на восточной стороне реки, несмотря на растущие потери личного состава и минимальные выгоды.

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      Евгений Силаев
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