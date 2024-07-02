Российские нефтяники назвали сроки достижения независимости от иностранных технологий

Дюков: «Газпромнефть» достигнет независимости от иностранных технологий в 2027-м

«Газпромнефть» устранит дефицит оборудования к 2027 году. Сроки достижения независимости от иностранных технологий назвал генеральный директор компании Александр Дюков, его слова приводит газета «Ведомости».

По словам представителя нефтяников, импортозамещение позволит создать дополнительные заказы для машиностроителей на триллион рублей. Дефицит оборудования в отрасли составляет около 200 позиций из 1400.

«1200 позиций — это та работа, которая была проделана за последние годы. И в принципе, каждой технологией и видом оборудования, которые мы научились производить, можно гордиться», — пояснил Дюков.

Ранее в Минфине заявили, что не готовы смягчать условия получения господдержки для компаний, не успевающих провести модернизацию нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Налоговый кодекс не будут корректировать ради продления программы модернизации и сроков получения инвестнадбавки к обратному акцизу на нефть до 1 января 2033 года. Компании, что заключили соглашение о вводе новых установок углубления переработки, получают повышающий коэффициент в формуле обратного акциза на нефть. Однако некоторые затягивают модернизацию из-за роста расходов и западных санкций.

Также ведомство предложило лишить российские нефтяные компании налоговых льгот, чтобы сэкономить бюджет. Ведомство обсудило возможность на три года отложить вступление в силу вычета в 20 процентов по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), которые должны вступить в силу в 2024 году. По оценке Минфина, за три года это сэкономит около 460 миллиардов рублей.