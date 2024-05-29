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08:38, 29 мая 2024Экономика

В России оказались не готовы смягчать условия господдержки для нефтяников

Минфин России не смягчит условия господдержки не успевающих с модернизацией НПЗ

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В России оказались не готовы смягчать условия получения господдержки для компаний, не успевающих провести модернизацию нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом со ссылкой на Минфин сообщает «Коммерсантъ».

Налоговый кодекс не будут корректировать ради продления программы модернизации и сроков получения инвестнадбавки к обратному акцизу на нефть до 1 января 2033 года. По текущим условиям, нефтяники, заключившие с Минэнерго соглашения о вводе новых установок углубления переработки, получают повышающий коэффициент в формуле обратного акциза на нефть. Однако сейчас ряд заводов затягивают модернизацию из-за увеличения расходов и западных санкций, которые запрещают доступ к оборудованию и технологиям для нефтепереработки.

Решение о продлении срока инвестнадбавки в Минфине собираются принимать «в каждом конкретном случае» на уровне президента или премьера «с учетом обосновывающих материалов» и заключения Минэнерго о целесообразности такого продления. Также в ведомстве не одобрили предоставление льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) налогу на прибыль и обратному акцизу, чтобы эти средства могли направить на защиту НПЗ от беспилотников.

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Годом ранее Минфин предложил лишить российские нефтяные компании налоговых льгот ради экономии бюджета. Ведомство обсудило возможность на три года отложить вступление в силу вычета в 20 процентов по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), которые должны вступить в силу в 2024 году. Это позволит сэкономить за три года около 460 миллиардов рублей.

Аналитики SberCIB заявили, что сегодня налоговая нагрузка на нефтяную отрасль в России почти втрое превышает нагрузку на металлургические компании. Всего за 10 лет компании из выборки заплатили в бюджет порядка 90 триллионов рублей налогов. Нефтегазовые компании внесли 96 процентов от этой суммы. По оценке аналитиков, налоги для нефтяных компаний остаются самыми высокими в сырьевом секторе — государство изымает в бюджет в среднем 76 процентов прибыли компаний. За последние 10 лет нефтяники заплатили 67 триллионов рублей налогов, а газовые компании — 22 триллиона рублей.

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      Вячеслав Агапов
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