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08:55, 13 июня 2023Экономика

В России предложили лишить нефтяников обещанных льгот ради экономии бюджета

«Ъ»: Минфин хочет лишить российских нефтяников налоговых льгот ради экономии бюджета

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Минфин России предложил лишить российские нефтяные компании налоговых льгот ради экономии бюджета. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Коммерсантъ».

Ведомство хочет на три года отложить вступление в силу вычета в 20 процентов по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Решение коснется месторождений, выработанных более чем на 80 процентов, на которые приходится более четверти добычи нефти в стране. Эти льготы должны были вступить в силу в 2024 году.

Если Минфин перенесет срок вступления льгот в силу, за три года бюджет получит около 460 миллиардов рублей, подсчитал главный экономист «Выгон Консалтинг» Сергей Ежов. Однако это решение повлияет на дальнейшие инвестиции в месторождения, которые планировались с учетом обещанных льгот, добавила Олеся Никифорова из Kept.

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В Минфине работают над увеличением сборов с российской нефтяной отрасли на фоне растущего дефицита бюджета. Так, ведомство планирует в два раза сократить выплаты по демпферному механизму с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024-го. По оценкам министра финансов Антона Силуанова, это позволит сэкономить 30 миллиардов рублей в месяц.

Кроме того, Минфин планирует изменить методику расчета цены сырой нефти, определяемой для уплаты налогов. Речь идет о выборе наибольшей из оценок независимого ценового агентства Argus, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и разности от цены сорта Brent и установленного дисконта на сырье. Вместе с этим в правительстве собираются с сентября снизить максимальный дисконт к Brent с 25 до 20 долларов за баррель.

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    Вячеслав Агапов
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