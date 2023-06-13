В России предложили лишить нефтяников обещанных льгот ради экономии бюджета

«Ъ»: Минфин хочет лишить российских нефтяников налоговых льгот ради экономии бюджета

Минфин России предложил лишить российские нефтяные компании налоговых льгот ради экономии бюджета. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Коммерсантъ».

Ведомство хочет на три года отложить вступление в силу вычета в 20 процентов по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Решение коснется месторождений, выработанных более чем на 80 процентов, на которые приходится более четверти добычи нефти в стране. Эти льготы должны были вступить в силу в 2024 году.

Если Минфин перенесет срок вступления льгот в силу, за три года бюджет получит около 460 миллиардов рублей, подсчитал главный экономист «Выгон Консалтинг» Сергей Ежов. Однако это решение повлияет на дальнейшие инвестиции в месторождения, которые планировались с учетом обещанных льгот, добавила Олеся Никифорова из Kept.

В Минфине работают над увеличением сборов с российской нефтяной отрасли на фоне растущего дефицита бюджета. Так, ведомство планирует в два раза сократить выплаты по демпферному механизму с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024-го. По оценкам министра финансов Антона Силуанова, это позволит сэкономить 30 миллиардов рублей в месяц.

Кроме того, Минфин планирует изменить методику расчета цены сырой нефти, определяемой для уплаты налогов. Речь идет о выборе наибольшей из оценок независимого ценового агентства Argus, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и разности от цены сорта Brent и установленного дисконта на сырье. Вместе с этим в правительстве собираются с сентября снизить максимальный дисконт к Brent с 25 до 20 долларов за баррель.