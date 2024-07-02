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19:10, 2 июля 2024Путешествия

Российские пилоты заметили три зеленых шара в небе над Москвой

Aviaincident: пилоты Utair заметили 3 зеленых воздушных шара в небе над Москвой

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Пилоты российской авиакомпании Utair увидели три зеленых шара в небе над Москвой. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла вечером 1 июня на рейсе из Ноябрьска в столичный аэропорт Внуково. По данным источника, во время захода на посадку экипаж Boeing 737 заметил три воздушных шара зеленого цвета в 30 метрах от самолета. Объекты находились чуть выше высоты полета лайнера.

По данным FlightAware, воздушное судно благополучно приземлилось в московской авиагавани.

Ранее пилоты другого самолета заметили в полете два красных шара. Инцидент случился на рейсе из Санкт-Петербурга в Москву после взлета, объекты находились на высоте 600 метров.

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      Мария Борисова
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