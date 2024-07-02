Российские подростки предстанут перед судом за похищения и грабежи

В Кургане предстанут перед судом шесть членов ОПГ, занимавшейся похищениями

В Кургане завершено расследование в отношении организованной преступной группы, занимавшейся похищениями и грабежами. Обвиняемые предстанут перед судом. Об этом во вторник, 2 июля, «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, три члена банды являлись подростками. С 2019 по 2022 год группировка молодых людей вымогала деньги и похищала людей с использованием тяжелых предметов в качестве оружия. Их обвиняют в вымогательстве, похищении человека и паспорта, мошенничестве, кражах и грабежах.

Известно о как минимум 14 пострадавших от рук бандитов. Главарем был 28-летний россиянин.

В конце мая также стало известно, что в Новосибирской области обвиняемого в совершении преступления школьника поставили на колени и заставили на видео извиняться «перед пацанами».