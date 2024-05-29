В России мальчика поставили на колени и заставили извиняться «перед пацанами»

В Сибири подозреваемого в совершении преступления школьника поставили на колени

В Новосибирской области обвиняемого в совершении преступления школьника поставили на колени и заставили на видео извиняться «перед пацанами». Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Ранее группа подростков в день последнего звонка надругалась над второклассником.

Мать одного из подозреваемых призвала не устраивать самосуд над ее сыном. Женщина рассказала, что после случившегося в школе ее сына уже нашли старшеклассники, избили и заставили просить прощения на коленях. «Ребенок вернулся домой с синим ухом, синяком, хромая», — пояснила россиянка.

Женщина считает, что ее сын не мог быть причастен к издевательствам над школьником. Она обвинила в случившемся с ее ребенком местные чаты и напомнила, что это «подсудное дело».

Ранее в подмосковном Красногорске подростки похитили 13-летнюю девочку и надругались над ней. Они напали на ученицу на улице, после чего силой затащили ее в машину. Девочку спасла мать, обоих злоумышленников задержали.