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11:15, 2 июля 2024Россия

Российский чиновник объяснил решение не возвращаться на СВО скопившейся работой

Зампред Забайкалья решил не возвращаться на СВО из-за скопившейся работы

Фото: Александр Река / ТАСС

Первый зампред правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров, который четыре месяца пробыл добровольцем в зоне проведения специальной военной операции (СВО), решил не возвращаться на фронт из-за скопившейся работы. Такое объяснение российский чиновник привел в выпуске проекта «Редколлегия» на YouTube.

Зампред в беседе с журналистом отметил, что на гражданской территории у него есть планы. «Как минимум должен сделать все, что намечено. Не потому что эту работу кто-то не делал. Да и мои волонтеры по мне соскучились, откровенно говоря», — поделился Мирхайдаров.

Он признался, что о времени, проведенном на спецоперации, вспоминает как об уникальном периоде. «Слава богу, вернулся живой», — резюмировал чиновник.

О решении отправиться на Украину добровольцем Марат Мирхайдаров объявил в январе. Он вступил в ряды добровольцев батальона «Ахмат» и прошел обучение в Чечне.

Ранее сообщалось, что чиновники из Краснодарского края пытаются лишить российского гражданства мать участника специальной военной операции (СВО) Александра Луценко Татьяну.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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