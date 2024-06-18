Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:04, 18 июня 2024Россия

Мать участника СВО обвинила чиновников в попытке лишить ее российского гражданства

Мать участника СВО Луценко обвинила чиновников в попытке лишить ее гражданства

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Чиновники из Краснодарского края пытаются лишить российского гражданства мать участника специальной военной операции (СВО) Александра Луценко Татьяну. В попытке отобрать у женщины российский паспорт представителей власти обвинила сама россиянка, ее рассказ опубликован в Telegram-канале общественницы Анастасии Кашеваровой.

Как сообщила Кашеварова, Татьяна Луценко родилась в Казахской ССР, однако с 1995 года жила с родственницей на территории России, и позже — уже в 2001 году получила российское гражданство. Она добавила, что муж и сын Луценко — граждане России. Вопросы к документам женщины у миграционной службы возникли, когда та пришла менять паспорт. Чиновники утверждают, будто в базах не указано, на каком основании женщина получала российский паспорт.

Материалы по теме:
«Я выступаю в роли рупора» Как участник СВО помогает ветеранам получить полагающиеся им льготы
«Я выступаю в роли рупора»Как участник СВО помогает ветеранам получить полагающиеся им льготы
14 апреля 2024
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
«Я в безвыходном положении» Российский ветеран чеченской войны застрял на Украине и лишился пенсии. Как так получилось?
«Я в безвыходном положении»Российский ветеран чеченской войны застрял на Украине и лишился пенсии. Как так получилось?
16 октября 2023

«Внезапно мне приходит от Татьяны письмо, что ее лишают гражданства (...) требуют выписки из архивов, кучу бумаг, подтверждений, на каком основании ей выдали паспорт, а самое смешное — почему не прописано это основание в их базе», — приводит общественница рассказ Луценко.

Кашеварова добавила, что сын Татьяны Луценко Александр попадал в украинский плен, но после обмена вернулся в зону боевых действий. «Мы выкидываем русских из России, но с радостью принимаем, даем жилье, еду, работу палестинцам и афганцам. Когда уже русские научатся любить и ценить русских?» — задалась вопросом общественница.

Ранее сообщалось, что родственницу бойца СВО выдворили из России и предложили ей «обнулиться».

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Задержаны первые подозреваемые по делу о массовом отравлении салатами в Москве. СК выявил множество санитарных нарушений

      Крупный схрон с иностранным оружием и боеприпасами обнаружили в ЛНР

      Мужчина с ржавым мачете изнасиловал туристку и избежал тюрьмы

      Жестоко расправившийся с падчерицей россиянин ушел на СВО

      Россиянам раскрыли повышающую риск смерти от инсульта привычку

      Мать участника СВО обвинила чиновников в попытке лишить ее российского гражданства

      В Италии раскрыли планы о поставке Украине дальнобойных ракет

      Конкурентоспособность экономики Германии резко снизилась

      В Москве стало меньше вредных выбросов

      Лидер российской ОПГ получил 20 лет колонии за расправу над московскими бизнесменами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше