Мать участника СВО обвинила чиновников в попытке лишить ее российского гражданства

Мать участника СВО Луценко обвинила чиновников в попытке лишить ее гражданства

Чиновники из Краснодарского края пытаются лишить российского гражданства мать участника специальной военной операции (СВО) Александра Луценко Татьяну. В попытке отобрать у женщины российский паспорт представителей власти обвинила сама россиянка, ее рассказ опубликован в Telegram-канале общественницы Анастасии Кашеваровой.

Как сообщила Кашеварова, Татьяна Луценко родилась в Казахской ССР, однако с 1995 года жила с родственницей на территории России, и позже — уже в 2001 году получила российское гражданство. Она добавила, что муж и сын Луценко — граждане России. Вопросы к документам женщины у миграционной службы возникли, когда та пришла менять паспорт. Чиновники утверждают, будто в базах не указано, на каком основании женщина получала российский паспорт.

«Внезапно мне приходит от Татьяны письмо, что ее лишают гражданства (...) требуют выписки из архивов, кучу бумаг, подтверждений, на каком основании ей выдали паспорт, а самое смешное — почему не прописано это основание в их базе», — приводит общественница рассказ Луценко.

Кашеварова добавила, что сын Татьяны Луценко Александр попадал в украинский плен, но после обмена вернулся в зону боевых действий. «Мы выкидываем русских из России, но с радостью принимаем, даем жилье, еду, работу палестинцам и афганцам. Когда уже русские научатся любить и ценить русских?» — задалась вопросом общественница.

Ранее сообщалось, что родственницу бойца СВО выдворили из России и предложили ей «обнулиться».