Российский дачник приревновал жену к соседу и вонзил ему в шею нож

Россиянин вонзил нож в шею соседа, к которому ревновал жену

В Краснодарском крае предстанет перед судом россиянин, подозреваемый в расправе над соседом. Об этом во вторник, 2 июля, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 13 марта обвиняемый и его сосед распивали спиртное в дачном доме станицы Ставропольская. Алкогольное опьянение привело к спору, в ходе которого обнажилась старая душевная травма обвиняемого, не доверявшего соседу по даче и ревновавшего к нему супругу. Разговор быстро перерос в конфликт, в ходе которого ревнивец вооружился ножом и вонзил его оппоненту в шею.

Осознав содеянное, хозяин дома сообщил о случившемся в экстренные службы. Спасти жизнь пострадавшему медикам не удалось, подозреваемый задержан. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

18 июня сотрудники правоохранительных органов задержали 34-летнего мигранта, который приревновал жену и выбросил ее из окна шестого этажа в Санкт-Петербурге.