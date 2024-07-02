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12:14, 2 июля 2024Россия

Российский участник СВО потерял диплом и нашел другой способ получить повышение

В Тульской области боец СВО потерял диплом и добился повышения через прокуратуру

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Российский участник специальной военной операции на Украине (СВО) потерял диплом и пошел на серьезный шаг ради повышения — продвижения по службе он добился через прокуратуру, сообщили в пресс-службе ведомства по Тульской области.

По данным ведомства, боец СВО потерял диплом о получении среднего профессионального образования. При этом документ нужен был ему для присвоения очередного воинского звания. Без диплома он не мог получить повышение и обратился в прокуратуру.

Ведомство провело проверку по устному обращению военного. Военнослужащему выдали дубликат диплома.

Ранее участника СВО из уральского города Тавды «потеряли» по документам и лишили денежных выплат. По документам он не числился ни в одной из воинских частей, а потому не мог получить ни денег, ни отпуска.

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      Елена Торубарова
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