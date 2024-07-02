Российский военный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и попался

В Томске военного Гернера оштрафовали на 200 тысяч рублей за пьяное вождение

Томский гарнизонный военный суд оштрафовал на 200 тысяч рублей военнослужащего Игоря Гернера, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным суда, все произошло еще 17 февраля. Военный, будучи подвергнутым административному наказанию за пьяное вождение, управлял автомобилем «Лада — 211340» в состоянии алкогольного опьянения.

Помимо штрафа, суд лишил Гернера водительских прав на два года. Его машина была конфискована.

Ранее Абаканский гарнизонный военный суд огласил приговор военному Алексею Афанасьеву, который не вернулся из отпуска в установленный срок и полгода уклонялся от прохождения службы. Его признали виновным и приговорили к пяти годам лишения свободы.