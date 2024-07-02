Российского адвоката обвинили в разглашении тайны следствия из-за видео на ТВ

В Новосибирске начался суд над адвокатом за отправку видео допроса клиента на ТВ

В Новосибирске начался суд над адвокатом Владимиром Бузюргиным, которого обвиняют в разглашении тайны следствия из-за отправки видео допроса клиента на телевидение. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Юрист защищал интересы Ивана Прудникова, которому вменяли расправу над подростком, совершенную в 2018 году на местном пляже «Бумеранг». Бузюргин дал подписку о неразглашении материалов следствия. А в 2023 году, когда Прудникова уже судили, его адвокат отправил редакторам телепрограммы «Мужское/женское» на Первом канале фрагмент видео его допроса, в котором Прудников заявляет о своей невиновности и отвергает версию следствия о причастности к преступлению.

После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело против юриста, решив, что он обнародовал видео допроса своего клиента, стремясь к популярности. Бузюргин считает обвинение абсурдным, заявляя, что хотел привлечь общественное внимание к несправедливому суду над Прудниковым и нарушениям, допущенным на процессе. Квалификационная комиссия адвокатской палаты Новосибирской области не нашла в его действиях нарушений Кодекса профессиональной этики адвоката.

Прудникова дважды оправдали присяжные, но прокуратура добилась отмены оправдательных приговоров.

12 июня сообщалось, что троих московских адвокатов будут судить за экстремизм.