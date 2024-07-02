Российскому подростку разбили нос после просьбы перестать «кидать зигу»

V1.ru: в Волгограде подростку разбили нос после просьбы перестать «кидать зигу»

В Волгограде подростку разбили нос после его просьбы к молодым людям перестать «кидать зигу». Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

Нападение на несовершеннолетнего россиянина произошло еще в январе. За избиение школьника на проспекте Ленина осудили известного националиста-блогера Алексея Монахова (настоящая фамилия — Малеваный).

Следователи установили, что блогер в компании друзей изображал националистические приветствия. Проходящий мимо школьник сделал ему замечание. «Между ними завязался конфликт, в ходе которого подсудимый нанес потерпевшему удар в область лица, чем причинил ему закрытый перелом носа», — разъяснили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Действия Монахова квалифицировали по статье о причинении легкого вреда здоровью. Также источник V1.ru сообщил, что в момент нападения подросток попросил блогера прекратить выкрикивать националистические лозунги. Юноша говорил о том, что его дед участвовал в Великой Отечественной войне и ему неприятно все это слышать.

Ранее в Москве подростки избили и закидали камнями прохожего из-за одного замечания. Инцидент произошел в районе Северное Измайлово.