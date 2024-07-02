Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:48, 2 июля 2024Россия

Российскому подростку разбили нос после просьбы перестать «кидать зигу»

V1.ru: в Волгограде подростку разбили нос после просьбы перестать «кидать зигу»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Волгограде подростку разбили нос после его просьбы к молодым людям перестать «кидать зигу». Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

Нападение на несовершеннолетнего россиянина произошло еще в январе. За избиение школьника на проспекте Ленина осудили известного националиста-блогера Алексея Монахова (настоящая фамилия — Малеваный).

Следователи установили, что блогер в компании друзей изображал националистические приветствия. Проходящий мимо школьник сделал ему замечание. «Между ними завязался конфликт, в ходе которого подсудимый нанес потерпевшему удар в область лица, чем причинил ему закрытый перелом носа», — разъяснили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Действия Монахова квалифицировали по статье о причинении легкого вреда здоровью. Также источник V1.ru сообщил, что в момент нападения подросток попросил блогера прекратить выкрикивать националистические лозунги. Юноша говорил о том, что его дед участвовал в Великой Отечественной войне и ему неприятно все это слышать.

Ранее в Москве подростки избили и закидали камнями прохожего из-за одного замечания. Инцидент произошел в районе Северное Измайлово.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан приехал в Киев обсудить мир на Украине. Какое условие прекращения огня он назвал?

      В Молдавии пожаловались на рост масштабов эмиграции

      Продающий сыр по 120 тысяч рублей миллиардер назвал его дешевым и пристыдил россиян

      Врач назвал способ снизить риск инфаркта в жару

      Молдавия отклонила предложенную ПМР декларацию об урегулировании отношений

      В России поставили план по выходу на биржу высокотехнологичных компаний

      В Госдуме раскрыли условия для выступления Канье Уэста в России

      В Москве проходящие лечение в больницах дети смогли оказаться на выпускных

      Ледокол «Евпатий Коловрат» передали Минобороны

      Россиянин представился сотрудником ФСБ и предлагал арестованному прекратить уголовное дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше