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21:43, 2 июля 2024Экономика

Город Ростов предложили переименовать

В Госдуме рассмотрят инициативу о переименовании ярославского Ростова

Фото: Юлия Бабкина / Фотобанк Лори

Ростов может сменить название. Проект о переименовании города предстоит рассмотреть Госдуме, передает пресс-служба Ярославской областной думы.

Новый закон предполагает переименование Ростова в Ростов Великий. Инициатива была разработана местными депутатами и вдохновлена результатами общегородского опроса. По его итогам данную идею поддержало 58 процентов горожан старше 14 лет (13,9 тысячи человек).

«Сегодня мы закончили ту работу, которую Общественная палата Ростовского района начала больше года назад. Мы провели экспертизу, нас поддержали губернатор, Росреестр, Общественная палата Ярославской области. И сегодня все готово, чтобы выйти с законодательной инициативой в Государственную думу, что и было сделано. И теперь в случае положительного заключения правительства РФ, документ направится в Госдуму», — цитируют председателя комитета по законодательству, вопросам госвласти и местного самоуправления Илью Осипова.

Законопроект призван восстановить историческую справедливость и внести ясность в почтовую и транспортную логистику, пояснял ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев. «Для нас это не только возвращение исторического названия, это дань уважения тем достижениям, той жизни самого Ростова и ростовцев за многовековую историю, которая всегда была примером служения Отечеству. Будь то воины, будь то священнослужители — все они всегда были примером нравственного, духовного и образовательного просвещения. Сама государственность Российской Федерации зарождалась и формировалась в том числе в Ростове», — заявил Осипов в ходе заседания комитета.

Ранее кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов выступил за возвращение городам-героям Санкт-Петербургу и Волгограду исторических названий — Ленинград и Сталинград.

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