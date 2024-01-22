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15:09, 22 января 2024Среда обитания

Кандидат в президенты предложил переименовать Санкт-Петербург и Волгоград

Кандидат в президенты Харитонов предложил вернуть «Ленинград» и «Сталинград»
Николай Харитонов (в центре)

Николай Харитонов (в центре). Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов выступил за возвращение городам-героям Санкт-Петербургу и Волгограду исторических названий. Об этом говорится в Telegram-канале политика.

В ходе пресс-завтрака депутат высказался за переименование Санкт-Петербурга в Ленинград, а Волгограда — в Сталинград. По мнению Харитонова, данное предложение необходимо вынести на всенародный референдум.

В декабре 2022 года лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил обратно переименовать Волгоград в Сталинград. На фоне спецоперации такая инициатива, по словам депутата, вернула бы в название города отсылку к моменту «победы добра над злом». Депутат Синельщиков назвал идею нецелесообразной. Депутат Госдумы от Волгоградской области Николай Николаев допустил переименование при согласии россиян.

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      Виктория Клабукова
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