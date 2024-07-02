Рудковская понадеялась на примирение певицы Алсу с мужем

Продюсер Рудковская прокомментировала развод певицы Алсу с мужем

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала новость о разводе певицы Алсу с азербайджанским бизнесменом Яном Абрамовым. Ее цитирует Telegram-канал «Звездач».

Медиаменеджер отметила, что находится в хороших отношениях с Абрамовым. «Надеюсь, что за два месяца что-то изменится. Верю, что любовь может все! Достоверные источники сообщают, что Ян по-прежнему любит свою жену. А вдруг невозможное станет возможным! Нам ли не знать...» — понадеялась Рудковская.

Ранее суд предоставил дополнительный срок для примирения супругов. При этом, по словам Алсу, заседание было отложено не для примирения, а для мирного урегулирования условий раздела имущества. Следующее заседание назначено через два месяца.