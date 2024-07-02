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12:45, 2 июля 2024Из жизни

Пять семиметровых акул окружили мужа и жену

New York Post: в США муж и жена наткнулись на пять семиметровых акул

В США муж и жена ловили с лодки омаров и наткнулись на семиметровых акул. Об этом сообщает издание New York Post.

Перри и Кармел Лонг занимались ловом у берегов штата Массачусетс. Первую акулу они первоначально приняли за кита. Ошибка стала ясна лишь после того, как рыба подплыла к поверхности и стал виден ее характерный плавник.

В течение следующих 20 минут лодку окружили еще четыре акулы. Все пять рыб были примерно одного размера. Их длина превышала 7,5 метра и была на два метра больше длины лодки, на которой находились люди. «Они плавали кругом в считанных сантиметрах от борта», — рассказывает Перри Лонг.

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Ранее сообщалось, что в последние годы поведение акул стало меняться. «Они поняли, что звук мотора означает еду. И теперь плывут прямо к лодкам», — утверждает морской биолог Джасмин Грэм.

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      Олег Парамонов
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