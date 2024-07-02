Схрон с самодельными бомбами обнаружили в российском лесу

В Ингушетии нашли схрон с двумя самодельными бомбами

Сотрудники полиции вместе с коллегами из ФСБ обнаружили схрон с двумя самодельными бомбами, спрятанный в лесу в Назрановском районе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД по Республике Ингушетия.

Схрон, устроенный в земле на глубине чуть меньше полуметра, был найден в лесном массиве в 150 метрах от автодороги «с.п. Яндаре — с.п. Сурхахи». Внутри него находились два кустарно изготовленных боеприпаса разрывного действия, состоящие из двух оцинкованных 10-литровых ведер со следами коррозии, смеси аммиачной селитры и алюминиевой пудры, а также монтажной пены и промышленного детонатора. Общая масса одной бомбы составила семь килограммов.

Найденные боеприпасы пришлось обезвредить на месте в связи с опасностью их транспортировки.

Ранее росгвардейцы совместно с коллегами из военной контрразведки ликвидировали крупный схрон с боеприпасами Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике. Внутри тайника находились две авиационные бомбы ФАБ-500, 37 реактивных осколочно-фугасных снарядов к системе РСЗО «Град» и девять противотанковых мин ТМ-62.