Росгвардия ликвидировала крупный схрон с боеприпасами ВСУ в ДНР

В ДНР росгвардейцы ликвидировали схрон с бомбами, снарядами и минами ВСУ

Росгвардейцы совместно с коллегами из военной контрразведки ликвидировали крупный схрон с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Как уточняет ведомство, тайник был найден в лесополосе около одного из населенных пунктов республики. Внутри него находились две авиационные бомбы ФАБ-500, 37 реактивных осколочно-фугасных снарядов к системе РСЗО «Град» и девять противотанковых мин ТМ-62.

После обследования боеприпасы передали специалистам для последующего уничтожения.

Ранее росгвардейцы разминировали самодельное взрывное устройство, которое было замаскировано под жестяную банку газированного напитка в херсонской школе. Бомба могла сработать при попытке развернуть полиэтиленовый пакет, в котором она находилась, так что саперы перевезли ее в безопасное место и уничтожили.