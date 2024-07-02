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20:57, 2 июля 2024Моя страна

Над российским городом заметили редкие серебристые облака

URA.ru: жители Кировграда увидели редкие серебристые облака

Фото: Zabironin / Wikimedia

Жители Свердловской области сняли на камеру редкие серебристые облака. Об этом сообщает URA.ru.

Уточняется, что редкое природное явление заметили над российским городом в ночь с 1 на 2 июля. «Такое небо сегодня над Кировградом. Облака похожи на водяные волны или рябь. Очень яркие и красивые», — рассказал местный житель.

Серебристые облака считаются относительно редким природным явлением, которое наблюдается в сумерках, после заката или перед рассветом. Они образуются на высоте 76-85 километров над поверхностью Земли.

Ранее нависшие над Нижним Новгородом редкие облака удивили местных жителей и попали на фото. На снимках, снятых очевидцами, видны темные густые облака, похожие на вату. В комментариях жители города восхитились природным явлением. «Красота!», «Как будто медузы», «Страшно и красиво», — писали пользователи под постом.

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      Марк Успенский
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