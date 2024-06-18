Над Нижним Новгородом нависли редкие облака

Облака-мамматусы заметили над Нижним Новгородом

Нависшие над Нижним Новгородом редкие облака удивили местных жителей и попали на фото. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мой Нижний Новгород».

На фотографиях, снятых очевидцами, видны темные густые облака, похожие на вату. «Сегодня жители Нижегородской области заметили редкие облака — мамматусы», — говорится в описании к публикации.

В комментариях жители города восхитились природным явлением. «Красота!», «Как будто медузы», «Страшно и красиво», — писали пользователи под постом.

Мамматусы, или вымеобразные облака, имеют специфическую ячеистую или сумчатую форму в основании. Образуются, как правило, после грозы.

Ранее в июне в небе над Севастополем заметили радужные облака. Оптический эффект наблюдался над побережьем в черте города. По словам научного сотрудника Крымской астрофизической обсерватории Сергея Назарова, данное явление также называют огненной радугой.