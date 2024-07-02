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17:44, 2 июля 2024Мир

Сотни человек задержали после акции протеста против сирийцев в Турции

МВД Турции: полиция задержала 474 человека после массовых беспорядков

Кадр: ТАСС / Reuters / Xinhua News Agency

Сотни человек задержала полиция после массовых беспорядков в провинции Кайсери на юге Турции. Такими данными в соцсети Х поделился министр внутренних дел страны Али Ерликая.

«В некоторых городах нашей страны были организованы провокационные акции протеста против сирийцев», — пояснил глава МВД республики, указав, что всего правоохранители задержали 474 человека.

Среди участников протестной акции порядка 285 человек имеют судимости за различные преступления, среди которых незаконный ввоз мигрантов, нанесение телесных повреждений, грабежи, кражи, статьи по наркотикам и другие.

В МВД страны призвали местных жителей не поддаваться на провокации.

Беспорядки на юге республики начались 30 июня после сообщений о задержании гражданина Сирии, обвиняемого в применении насилия в отношении малолетнего ребенка. Как указал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, беспорядки произошли из-за «ядовитых рассуждений» оппозиции.

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      Анастасия Алимпиева
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