США ответили на призыв Киева создать бесполетную зону над Украиной

Госдеп заявил о неготовности говорить о создании бесполетной зоны над Украиной

Заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель рассказал о неготовности США вести разговоры о создании бесполетной зоны над частью Украины, к чему их активно призывают киевские власти, сообщает РИА Новости.

«Нечего [сказать] об этом сейчас», — заявил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Вашингтон хочет видеть Украину сильной и все больше интегрирующейся с Западом страной. Он добавил, что у США есть определенный политический курс, чтобы сделать это. В частности, глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что «Вашингтон пытается привлечь частные инвестиции на Украину, чтобы убедиться, что ее экономика может расти и процветать».