Стало известно о маневрах российских подлодок вблизи Британии

Bloomberg: российские подлодки дважды совершали маневры вблизи Великобритании

Российские подводные лодки дважды совершали миссии в Ирландском море с начала 2022 года. О маневре российских подлодок вблизи Великобритании пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Один из неназванных собеседников агентства сообщил, что речь идет о подводной лодке класса Kilo, которая якобы была замечена вблизи Британии около 18 месяцев назад. Второй подобный случай произошел «совсем недавно».

«Масштабы перемещений подводных лодок вышли за рамки того, что ранее видели британские чиновники», — рассказали изданию.

При этом отмечается, что американские чиновники знали о перемещениях подлодок. Министерство обороны Великобритании отказалось комментировать данный вопрос, а высокопоставленный чиновник администрации американского президента Джо Байдена на условиях анонимности рассказал агентству, что США следят за деятельностью российского флота.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видит поводов для беспокойств из-за учений Военно-морского флота (ВМФ) на Кубе. По словам представителя Кремля, военные учения — это нормальная практика для государств в самых разных регионах мира, особенно для крупной морской державы.