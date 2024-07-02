Стоимость муки в России оценили

Минсельхоз: увеличение цен на муку с конца 2023 года оказалось ниже инфляции

Ситуация на рынке хлеба и муки в России оценивается как стабильная, а увеличение цен на нее с конца 2023 года оказалось ниже темпов инфляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Отпускная стоимость пшеничной муки в среднем по России в конце июня составила 24,9 рубля за килограмм. С конца прошлого года цены выросли на 2,9 процента, и на данный момент они на 10,9 процента ниже показателей апреля 2022-го, уточнили в министерстве.

В то же время затраты на транспортировку, упаковку и прочие расходы у производителей хлеба и муки действительно выросли, указал Минсельхоз.

Урожай зерна прошлого сезона даже с учетом экспорта покрывает нужный объем сырья для внутреннего рынка, уточнили в министерстве. Бизнес, по оценкам Минсельхоза, не сообщал в ведомство о какой-либо нехватке муки.

Ранее в России попросили начать бороться с вывозом муки за рубеж. В Национальном союзе хлебопечения (НСХ) заявили о ее стремительном удорожании. Мукомолы объяснили это пересмотром прогнозов по урожаю, а часть поставщиков заявили о необходимости полной предоплаты.