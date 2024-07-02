Суд в США снял введенный Байденом запрет

Суд в Луизиане снял введенный Байденом запрет на экспорт СПГ

Суд в США снял введенный администрацией президента США Джо Байдена запрет на экспорт СПГ. Об этом говорится в решении окружного суда штата Луизиана.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство 16 штатов, в том числе Луизианы, Западной Вирджинии, Оклахомы, Техаса и Вайоминга, которые настаивали, что решение Байдена нарушило федеральный закон, поскольку приостановка выдачи лицензий нанесла ущерб экономике и привела к потере рабочих мест. Суд посчитал, что истцы имеют право на досудебное снятие запрета экспорта СПГ.

26 января Байден объявил о приостановке процедуры одобрения новых контрактов на экспорт газа из США. Такой шаг он объяснил ситуацией с климатическими изменениями. Тем не менее помощник президента США и национальный советник по вопросам климата Али Заиди заверил, что Соединенные Штаты продолжат поставлять СПГ в Европу.