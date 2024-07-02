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15:03, 2 июля 2024Экономика

ТЭЦ в российском регионе посоветовала недовольным отсутствием воды помыть рот с мылом

Кызылская ТЭЦ посоветовала недовольным отсутствием воды помыть рот с мылом

Скриншот: Telegram-канал 360.ru

Пресс-служба Кызылской тепловой электроцентрали (ТЭЦ) в республике Тыва посоветовала недовольным отключением горячей воды жителям помыть рот с мылом. Такое сообщение представители организации оставили в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе отметили, что ТЭЦ ценит обратную связь, которую дают участники сообщества. Однако помимо поддержки, в комментариях часто встречаются и негативные отзывы от недовольных жителей российского региона.

«К сожалению, есть и такие комментаторы, которые, не зная законодательства и сути процесса теплоснабжения, пытаются умничать, обижать и провоцировать остальных. Таким нужно рот помыть с мылом, помогло бы», — говорится в сообщении на стене группы.

Ранее сотни жителей Курганcкой области остались без воды из-за аварии. Причиной отключения стал недавний паводок.

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      Александра Качан
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