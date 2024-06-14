Сотни тысяч жителей российского региона остались без воды

Жители Курганcкой области остались без воды из-за аварии

Без воды из-за аварии оказались около 300 тысяч жителей Курганской области, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Причиной отключения воды оказался недавний паводок. Весной вода давила на грунт, из-за чего в трубах менялось давление и начали расходиться швы. Окончательно трубы прорвало в ночь на пятницу, 14 июня. Сообщается, что вода появится не раньше субботы, 15 июня, при этом первые сутки ее можно будет использовать только для технических нужд.

Ранее жители ЖК CitiMix на юго-западе Москвы остались без горячей воды из-за потопа, начавшегося в результате ливня. Сначала в жилом комплексе прошло плановое отключение горячей воды, затем ее включили, но, как говорят жители, всего на один день. После из-за ливней затопило ЖК с 21-го по 1-й этаж, и подача была снова прекращена.

Также сообщалось о жителях города Отрадный Самарской области, оставшихся без воды. Подачу прекратили из-за забитых водозаборов на реке Большой Кинель. Для очистки сооружений привлекли водолазов, однако мощное течение и высокий уровень мутной воды помешали им справиться с задачей.