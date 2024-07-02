Толпа с флагами «Вагнера» напугала жителей российского города

Толпа с флагами ЧВК «Вагнер» напугала жителей Волгограда. Об этом сообщает сетевое издание V1.ru в Telegram.
Внимание горожан привлекла группа мужчин, часть из которых была одета в камуфляж и футболки с символикой ЧВК.
Мужчины рассказали, что они решили почтить память бойцов в День ветеранов боевых действий, неофициально отмечаемый в России 1 июля. Они поднялись на Мамаев курган и возложили венки.
Ранее в Москве ветераны «Вагнера» записали видеообращение с кувалдой в руках. Группа людей, чьи лица были закрыты масками, собралась у памятника генералу Скобелеву. «Русские, вперед», — хором произнесли бойцы ЧВК.