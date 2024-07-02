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14:10, 2 июля 2024Россия

Толпа с флагами «Вагнера» напугала жителей российского города

Мужчин с флагами ЧВК «Вагнер» заметили в Волгограде
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Толпа с флагами ЧВК «Вагнер» напугала жителей Волгограда. Об этом сообщает сетевое издание V1.ru в Telegram.

Внимание горожан привлекла группа мужчин, часть из которых была одета в камуфляж и футболки с символикой ЧВК.

Мужчины рассказали, что они решили почтить память бойцов в День ветеранов боевых действий, неофициально отмечаемый в России 1 июля. Они поднялись на Мамаев курган и возложили венки.

Ранее в Москве ветераны «Вагнера» записали видеообращение с кувалдой в руках. Группа людей, чьи лица были закрыты масками, собралась у памятника генералу Скобелеву. «Русские, вперед», — хором произнесли бойцы ЧВК.

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      Алан Босиков
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