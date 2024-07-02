Трех участников драки с летальным исходом арестовали в Москве

Суд в Москве арестовал трех участников драки, в которой погиб человек

Суд в Москве арестовал трех участников драки с летальным исходом в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Мужчинам 1991, 1994 и 1995 года рождения предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ. Фигурант 1993 года рождения находится в розыске.

По данным прокуратуры, 29 июня группа лиц из четырех человек поссорилась с ранее незнакомым им мужчиной на проезде Стратонавтов в Москве и избила его. В результате полученных травм потерпевший 1986 года рождения получил черепно-мозговую травму, он не выжил.

Ранее следователи предъявили обвинение по уголовному делу о хулиганстве группе молодых людей, которые избили подростков около одного из торговых центров столицы.