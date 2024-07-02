У трети россиян выросла зарплата

Почти треть россиян сообщили о росте зарплат за последние три месяца

Почти треть — 29 процентов — опрошенных россиян сообщили, что за последние три месяца их зарплаты выросли. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные Центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок и Марина Лопатина.

Отмечается, что в прошлом году таковых было 17 процентов. В 2024 году 29 процентов респондентов отмечали рост зарплат в феврале, а 23 опрошенных — в апреле.

Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб раскрыла россиянам размер пенсии в 2024 году при средней зарплате в 75 тысяч рублей.

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