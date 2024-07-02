69-я параллель
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11:21, 2 июля 202469-я параллель

Ученые впервые выявили пользу от пожаров в Арктике

Ученые из ТГУ выяснили, что пожары в Арктике приносят пользу экосистемам

Фото: hlopex / Shutterstock / Fotodom

Ученые Томского государственного университета (ТГУ) впервые выявили пользу от пожаров в Арктике — по данным исследователей, после таких пожаров экосистемы получают дополнительный приток полезных питательных веществ. Данные исследования приводит ТАСС.

Как выяснили ученые, в то время, как земли, где происходят пожары, теряют питательные микро- и макроэлементы и минералы, их вместе с дождевой водой приносит на участки местности, расположенные ниже пожара.

«При пожарах происходит снижение биопродуктивности экосистем высоких мест. В экосистемы, расположенные ниже места пожара, напротив, поступают дополнительные питательные вещества. И сейчас, и сотни лет назад пожары выступают главным фактором дестабилизации экосистем северных темнохвойных лесов», — цитирует агентство слова соавтора исследования, завлабораторией «Биогеоклим» ТГУ Сергея Лойко.

Ранее сообщалось, что крупные лесные и степные пожары стали происходить в два раза чаще за последние 20 лет, при этом наиболее заметный прирост фиксируется в последние шесть-семь лет.

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      Марк Леонов
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