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09:57, 28 июня 2024Среда обитания

Крупные лесные пожары стали происходить на планете в два раза чаще

Nature Ecology & Evolution: ученые проанализировали данные о пожарах с 2003 года

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Крупные лесные и степные пожары стали происходить в два раза чаще за последние 20 лет, при этом наиболее заметный прирост фиксируется в последние шесть-семь лет. Об этом говорится в исследовании австралийских климатологов, опубликованном в журнале Nature Ecology & Evolution.

Ученые проанализировали данные о пожарах со спутников, собранные с 2003 года. При этом учитывались только возгорания, масштабы которых были больше, чем у 99,99 процентов остальных природных пожаров. Оказалось, что площадь охваченных такими возгораниями регионов уменьшилась за указанный период, однако вместе с этим частота появления пожаров выросла в 2,2 раза.

Чаще всего крупные пожары происходили в Северной Америке и прилегающих к ней областей Гренландии, а также в Австралии и соседних регионах. Кроме того, масштабные возгорания стали гораздо чаще возникать в тайге и хвойных лесах России, а также в других странах Северной Евразии. Авторы работы отметили, что в этих регионах хранятся значительные запасы органических веществ, которые до этого почти не подвергались воздействию крупных пожаров. Ученые предупредили, что их уничтожение может ускорить глобальное потепление.

Ранее сообщалось о новом способе следить за пожарами. Проект «Земля касается каждого» создал экспериментальную карту ландшафтных пожаров Восточной Европы, на которую попали десять стран, в том числе Россия.

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