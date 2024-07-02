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04:25, 2 июля 2024Культура

Умерла актриса из «Улицы разбитых фонарей»

Умерла 86-летняя актриса из «Улицы разбитых фонарей» Татьяна Тарасова

Фото: Unsplash

Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Тарасова умерла в возрасте 86 лет. Об этом сообщил петербургский БДТ имени Товстоногова на странице во «ВКонтакте».

На сцене БДТ Тарасова играла более 40 лет. Коллеги назвали ее талантливой актрисой, воплотившей образы от тонко лирических до гротескно комических.

Артистка исполнила роли Аглаи в «Идиоте», унтер-офицерской вдове в «Ревизоре», миссис Уордль в «Пиквикском клубе», Миронихе в «Последнем сроке», Розе в «Борцах», тетке в «Кроткой» и многим другим образам. Также Тарасова запомнилась ролями в сериалах «Тайны следствия», «Брежнев», «Улицы разбитых фонарей», «Пиквикский клуб» (1986), «Униженные и оскорбленные» (1964).

14 февраля на 86-м году жизни скончалась актриса из фильма «Бриллиантовая рука» Виктория Островская, известная по фразе «цигель-цигель, ай-лю-лю».

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      Юлия Мискевич
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