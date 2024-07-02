Уникальный 300-летний артефакт доставили на Камчатку с Курил

На Камчатку с курильского острова Матуа доставили уникальный 300-летний якорь

Российские военные доставили на Камчатку с Курил уникальный 300-летний артефакт. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ВВО по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).

Отмечается, что перевозкой исторического груза занялся экипаж гидрографического судна «Александр Рогоцкий». Он принял артефакт — уникальный 300-летний якорь — на острове Матуа Курильских островов в Охотском море (входит в Сахалинскую область) и доставил его на Камчатку.

Якорь, о котором идет речь, представляет собой конструкцию длиной около трех метров и весом более 350 килограммов. В пресс-службе подчеркнули, что объект является историческим артефактом. Четырехлапый якорь обнаружили 21 год назад, однако только сейчас стало возможным выкопать его из грунта, подтащить к урезу воды, доставить на плашкоуте к судну и поднять на борт для последующей перевозки в Петропавловск-Камчатский.

Якорь планируют показать в ближайшее время на выставке в краевом центре.

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