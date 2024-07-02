Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:42, 2 июля 2024Моя страна

Уникальный 300-летний артефакт доставили на Камчатку с Курил

На Камчатку с курильского острова Матуа доставили уникальный 300-летний якорь

Фото: Министерство России по развитию Дальнего Востока и Арктики

Российские военные доставили на Камчатку с Курил уникальный 300-летний артефакт. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ВВО по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).

Отмечается, что перевозкой исторического груза занялся экипаж гидрографического судна «Александр Рогоцкий». Он принял артефакт — уникальный 300-летний якорь — на острове Матуа Курильских островов в Охотском море (входит в Сахалинскую область) и доставил его на Камчатку.

Якорь, о котором идет речь, представляет собой конструкцию длиной около трех метров и весом более 350 килограммов. В пресс-службе подчеркнули, что объект является историческим артефактом. Четырехлапый якорь обнаружили 21 год назад, однако только сейчас стало возможным выкопать его из грунта, подтащить к урезу воды, доставить на плашкоуте к судну и поднять на борт для последующей перевозки в Петропавловск-Камчатский.

Якорь планируют показать в ближайшее время на выставке в краевом центре.

Ранее команда Института археологии РАН обнаружила в Тарусе в Калужской области находки, меняющие представление об истории города.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Украина имеет право наносить удары». В США и НАТО потребовали снять все ограничения на атаки по России

      Россиянина осудили на 12 лет за помощь ВСУ

      Олени захотели поплавать в озере и удивили сотрудников заповедника

      Россиянам предложили оформить банковскую карту в VK Pay с повышенным кешбэком

      МОК оценил отказ в допуске на Олимпиаду-2024 российским дзюдоистам

      Москвичей предупредили о грозе во время жары

      В сети обсудили фигуру отдохнувшего на яхте Дэвида Бекхэма

      АвтоВАЗ рассказал о новинках 2024 года

      Комик с ТНТ пожаловался на проблемы со здоровьем

      Сотни человек задержали после акции протеста против сирийцев в Турции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше