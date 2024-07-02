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09:09, 2 июля 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области сообщили о повреждении промышленного предприятия

Глава ОВА Лысак: в Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Днепропетровской области в результате взрыва получило повреждение промышленное предприятие. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Украины Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Повреждены промышленное предприятие, линия электропередачи», — написал Лысак. В каком именно районе Днепропетровской области находились объекты, глава ОВА не уточнил.

По его словам, также в ночь на вторник в Криворожском районе после взрыва произошло возгорание сухой травы. В результате никто не пострадал.

1 июля в подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне раздалась серия взрывов. Она произошла в Корабельном районе города на фоне объявленной на территории всей Украины воздушной тревоги. Информацию об этом подтвердил глава городской военной администрации Роман Мрочко.

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      Екатерина Грищенко
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