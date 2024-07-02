В Днепропетровской области сообщили о повреждении промышленного предприятия

Глава ОВА Лысак: в Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие

В Днепропетровской области в результате взрыва получило повреждение промышленное предприятие. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Украины Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Повреждены промышленное предприятие, линия электропередачи», — написал Лысак. В каком именно районе Днепропетровской области находились объекты, глава ОВА не уточнил.

По его словам, также в ночь на вторник в Криворожском районе после взрыва произошло возгорание сухой травы. В результате никто не пострадал.

1 июля в подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне раздалась серия взрывов. Она произошла в Корабельном районе города на фоне объявленной на территории всей Украины воздушной тревоги. Информацию об этом подтвердил глава городской военной администрации Роман Мрочко.