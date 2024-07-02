В Госдуме разработали проект об ужесточении требований к репатриантам

В Госдуме решили ужесточить требования программы репатриации и разработали законопроект, согласно которому к категории проживающих за рубежом соотечественников будут относиться лишь представители народов, исторически проживающих на территории России. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении агентства документ.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, документ решили разработать, чтобы прекратить практику, по которой репатриантами становятся более половины уроженцев Казахстана и Таджикистана.

«Подавляющее (в зависимости от периодов от 50% и до 70% и более) число заявлений на участие в программе переселения соотечественников поступает от граждан Таджикистана, Казахстана и Армении, которые, как правило, не являются представителями народов, исторически проживающих на территории Российской Федерации», — говорится в документе.

По словам авторов документа, многие из жителей стран, чьи граждане пытаются стать гражданами России по программе репатриации, уже не разделяют российских культурных ценностей и не являются носителями русского языка.

Ранее социолог Даниил Александров, заведующий Лабораторией социологии образования и науки ВШЭ в Санкт-Петербурге, заявил, что что в большом количестве мигрантов нет ничего плохого или особенно прекрасного, — это нормальное развитие страны. Популярные разговоры о том, что в дворовых школах половина учеников — иностранцы, он считает передергиванием.