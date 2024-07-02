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02:13, 2 июля 2024Мир

В Греции рассказали о беспокойстве ЕС из-за потраченных на Украину миллиардов

Экс-премьер Греции Самарас: в ЕС беспокоятся из-за миллиардных трат на Украину

Фото: Louiza Vradi / Reuters

Население в странах Европейского союза (ЕС) обеспокоено из-за миллиардов, которые правительства тратят на военную помощь Украине. Об этом рассказал депутат, экс-премьер Греции Антонис Самарас во время своего выступления на презентации книги «Секретные папки Караманлиса», передает Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA).

По его словам, это отражается и на выборах в Европарламент: люди голосуют, исходя не из представлений об общем будущем союза, а из национальных критериев, одобрять или не одобрять свое правительство.

«Явка на европейских выборах — даже если она всегда ниже, чем на национальных — приобретает особое значение. Потому что Европа сейчас участвует в своеобразной военной конфронтации между Россией и Западом», — отметил парламентарий.

Самарас подчеркнул, что у граждан Евросоюза нет ощущения, что их будущее будет зависеть от исхода этой конфронтации. «Наоборот, с каждым днем усиливается обеспокоенность по поводу того, стоит ли тратить миллиарды, идущие на военную поддержку Украины. Особенно в то время, когда дипломатических усилий их лидеров по мирному разрешению кризиса становится все меньше и меньше», — заявил он.

Ранее Самарас назвал итоги европейских выборов бунтом народов. При этом, по его мнению, в ЕС наблюдается беспрецедентный дефицит лидеров и отсутствие великих личностей.

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