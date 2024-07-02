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01:07, 2 июля 2024Мир

Экс-премьер Греции назвал итоги европейских выборов бунтом народов

Экс-премьер Греции Самарас назвал итоги выборов в Европе бунтом народов

Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press

Европа находится на перепутье, ее «капитаны» должны осознать, что им грозит «бунт экипажей». При этом в Европе есть беспрецедентный дефицит лидеров и нет великих личностей, рассказал бывший премьер-министр Греции Антонис Самарас.

Политик выступил на презентации книги «Секретные папки Караманлиса», речь бывшего премьера опубликовал сайт общественного телевидения ERTNews.

«Недавние выборы в Европе имели необычайно важное значение. Низкая явка европейских граждан на избирательные участки даже сейчас, во время войны, ясно показывает, что Европа действительно находится на распутье», — указал Самарас.

По его словам, недавние результаты выборов во Франции могут даже стать свидетельством бунта.

После провала на выборах в Европарламент президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента страны — Национального собрания и назначил досрочные выборы. Первый тур выборов состоялся 30 июня.

Ранее сообщалось, что «Национальное объединение» лидирует в первом туре выборов в парламент Франции. Предварительные данные назвали в МВД республики. Так, партия Марин Ле Пен получает 33 процента голосов.

В свою очередь, корреспондент телеканала Sky News Адам Парсонс заявил, что «большая авантюра» Эммануэля Макрона с досрочными выборами в парламент, вероятно, обречена на провал. По словам журналиста, перед выборами в Европарламент было понятно, что блок Макрона, возможно, потерпит на них поражение, уступив альянсу правых.

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      Марина Совина
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