В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Эрдогана

Ушаков: Путин и Эрдоган обсудят детали визита российского лидера в Турцию

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудят детали будущего визита российского лидера в Турцию на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«У нас давно уже планируется визит в Турцию. Я думаю, что Путин и Эрдоган будут обсуждать этот вопрос. Я думаю, что у лидеров обеих стран существует много тем для обмена мнениями, так как оба государства в региональном плане играют очень большую роль», — рассказал представитель Кремля.

Ушаков также подчеркнул, что Москва постоянно поддерживает контакты с Анкарой. Он добавил, что даже самые чувствительные вопросы удастся обсудить во время будущего визита российского лидера.

30 июня стало известно, что Путин встретится с президентом Турции и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита ШОС в Астане, который пройдет с 3 по 4 июля.

